Son dakika deprem haberleri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncelleniyor. 18 Mart son depremler listesi ile meydana gelen son depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve şiddeti açıklanıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesi başta olmak üzere yurdun pek çok bölgesinde depremler meydana geldi. 18 Mart Cumartesi günü Kahramanmaraş ve Gümüşhane depremler sallandı. İşte, 18 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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