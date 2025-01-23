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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | 23 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        İzmir'de deprem oldu! 23 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 23 Ocak tarihli en son depremleri yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyuna duyuruyor. AFAD verilerine göre, İzmir'de deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 23 Ocak 2025 son dakika depremler sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 07:23 Güncelleme: 23.01.2025 - 07:23
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        Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, İzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 23 Ocak 2025 Perşembe son dakika depremler listesi...

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        DENİZLİ’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:59’da Ege Denizi açıklarında İzmir’in Karaburun ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.13 kilometre derinliğinde ölçüldü.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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