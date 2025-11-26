Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmiyor. Ancak küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anbean kaydediliyor. Bugün birçok ilde deprem oldu. İşte 26 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.