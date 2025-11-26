Habertürk
Habertürk
        SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 26 KASIM 2025 | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama

        Son depremler listesi 26 Kasım 2025: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bugünkü verilere göre, birçok ilde farklı büyüklüklerde pek çok deprem meydana geldi. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler için 26 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 08:22 Güncelleme: 26.11.2025 - 08:22
        1

        Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmiyor. Ancak küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anbean kaydediliyor. Bugün birçok ilde deprem oldu. İşte 26 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.

        2

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.09’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki deprem, 12.75 kilometre derinlikte kaydedildi.

        3

        26 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

        2025-11-26 07:09:13 39.20861 28.15056 12.75 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
