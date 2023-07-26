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        Haberler Gündem Son dakika deprem haberleri | Erzurum ve Adıyaman'da peş peşe sarsıntı! 26 Temmuz bugün deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Erzurum ve Adıyaman'da peş peşe deprem! İşte 26 Temmuz'da yaşanan son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Erzurum ve Adıyaman'da meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 26 Temmuz Çarşamba günü yaşanan depremler...

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 07:38
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        Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 26 Temmuz Çarşamba son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        ADIYAMAN'DA DEPREM!

        Adıyaman'da saaat 04.10'da 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

        ERZURUM'DA DEPREM!

        Erzurum Tortum'da saat 04.46'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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