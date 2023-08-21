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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA DEPREM | İzmir'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli ile son depremler tablosu 21 Ağustos Pazartesi

        İzmir ve Kahramanmaraş'ta deprem! 21 Ağustos son depremler tablosu

        Son depremler 21 Ağustos tablosu gece saatlerinde İzmir açıklarında, sabah saatlerinde ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası merak edilip araştırılıyor. Yaşanan depremler Kandilli ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 21 Ağustos tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 16:49
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        AFAD ve Kandilli son depremler 21 Ağustos listesi merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gece İzmir açıklarında bugün ise sabah saatlerinde ise Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Peki son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti. İşte Kandilli ve AFAD son depremler 21 Ağustos listesi...

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        İZMİR'DE DEPREM!

        Ege Denizi İzmir açıklarında saat 01.24'te Richter ölçeğine göre yerin 8.5 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        Kahramanmaraş Elbistan'da saat 07.26'da Richter ölçeğine göre yerin 5 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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