İzmir ve Kahramanmaraş'ta deprem! 21 Ağustos son depremler tablosu
Son depremler 21 Ağustos tablosu gece saatlerinde İzmir açıklarında, sabah saatlerinde ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası merak edilip araştırılıyor. Yaşanan depremler Kandilli ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 21 Ağustos tablosu...
AFAD ve Kandilli son depremler 21 Ağustos listesi merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gece İzmir açıklarında bugün ise sabah saatlerinde ise Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Peki son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti. İşte Kandilli ve AFAD son depremler 21 Ağustos listesi...
İZMİR'DE DEPREM!
Ege Denizi İzmir açıklarında saat 01.24'te Richter ölçeğine göre yerin 8.5 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Kahramanmaraş Elbistan'da saat 07.26'da Richter ölçeğine göre yerin 5 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.