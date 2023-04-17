VAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Tarih, saat, enlem ve boylam bilgileri, depremin derinliği, şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 17 Nisan Pazartesi saat 07:07'de Van'da deprem meydana geldi. İşte, 17 Nisan 2023 son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ