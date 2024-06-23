Manisa'da deprem! 23 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye genelinde yaşanan sarsıntılar sonrası "Az önce deprem mi oldu?" sorusu araştırması sıklaşıyor. Edinilen bilgiye göre, son olarak bugün sabah saatlerinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir deprem meydana geldi. İşte, 23 Haziran 2024 Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması sebebiyle gün içinde pek çok bölgede sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean kamuoyu ile paylaşıyor. Yayımlanan verilere göre son olarak; Manisa'da bir deprem meydana geldi. İşte, 23 Hazirab 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
MANİSA'DA DEPREM!
AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 07:28'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
MALATYA SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:25'te Malatya'nın Kale ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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