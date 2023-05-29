Son depremler listesi sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dakika deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyuruluyor. Sizler için gün içinde Türkiye genelinde meydana gelen depremleri bir araya getirdik. İşte 29 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...