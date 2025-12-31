Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? En son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? 31 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama

        Son depremler listesi 31 Aralık Çarşamba: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. Bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi verilere 31 Aralık 2025 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 00:13 Güncelleme: 31.12.2025 - 00:13
        1

        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından raporlanıyor ve resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 31 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı…

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08.58'de İran Khoy, West Azarbaijan merkezli 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Van'ın Başkale ilçesine 65.47 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        3

        30 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-12-30 08:58:31 38.5025 45.15306 7.0 ML 3.2 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [65.47 km] Başkale (Van)

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
