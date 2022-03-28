Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 28 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel son depremler listeleri gündemde. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 28 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER - 28 MART 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 28 MART 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.03.28 09:37:48 40.4465 33.1428 8.3 -.- 1.8 -.- KOSRELIK-CUBUK (ANKARA) İlksel

2022.03.28 08:39:43 36.0840 31.1717 9.9 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ İlksel

2022.03.28 08:38:13 37.0043 28.3860 2.4 -.- 1.4 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.28 07:46:14 40.9380 33.8322 17.4 -.- 2.3 -.- DAGARDI-TOSYA (KASTAMONU) İlksel

2022.03.28 07:44:31 39.8743 41.4027 8.7 -.- 2.4 -.- GERDEKKAYA-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2022.03.28 07:12:00 39.8470 39.0653 5.6 -.- 2.4 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2022.03.28 06:55:27 37.0498 28.4450 5.0 -.- 1.0 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.28 06:51:27 39.2243 40.2182 8.5 -.- 2.0 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel

2022.03.28 06:17:54 39.4843 27.8475 3.0 -.- 1.8 -.- TURKALI-(BALIKESIR) İlksel

2022.03.28 06:06:45 38.4275 23.4835 5.0 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.03.28 04:58:51 37.0343 28.3913 5.0 -.- 1.0 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.28 04:49:39 36.2290 29.1607 27.5 -.- 1.4 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.03.28 04:39:00 39.3982 37.5600 5.0 -.- 2.5 -.- TATLIPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel

2022.03.28 04:08:29 38.2487 27.8900 5.2 -.- 1.5 -.- KOSELER-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2022.03.28 03:34:19 38.3225 38.8917 21.2 -.- 2.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel

2022.03.28 02:41:01 39.4017 37.5958 1.4 -.- 1.8 -.- ELALIBEY-KANGAL (SIVAS) İlksel

2022.03.28 02:09:59 38.3103 38.8623 19.5 -.- 1.9 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.03.28 01:59:17 37.0328 28.3893 1.8 -.- 1.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.28 01:48:36 38.0467 27.2718 13.2 -.- 1.4 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.03.28 01:30:23 36.1650 28.4348 12.7 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel