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        Haberler Gündem Son dakika deprem: Muğla sallandı! 13 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Muğla'da endişelendiren deprem! 13 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Ülke genelinde yaşanan sarsıntılar sebebiyle "Az önce deprem mi oldu?" sorusu araştırması gündemdeki yerini koruyor. Edinilen bilgiye göre, son olarak Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde bir deprem meydana geldi. İşte, 13 Şubat 2024 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 08:11 Güncelleme: 13.02.2024 - 08:11
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        Türkiye'nin karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumu kaynaklı çok sayıda aktif fayı bulunuyor. Ülkemiz deprem kuşağında yer alması sebebiyle gün içinde bazı sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean kamuoyu ile paylaşıyor. Yayımlanan verilere göre son olarak; Muğla'da endişelendiren bir deprem meydana geldi. İşte, 13 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

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        MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!

        AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 07:32'de Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 10.11 km olarak açıklandı.

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        ÇANKIRI 2.2 İLE SALLANDI!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; saat 06.01'de Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıtının derinliği 6.51 km olarak kaydedildi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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