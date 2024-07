Prof. Dr. Görür'den Bingöl yorumu... "Küçük ama yeri can sıkıcı!" Bingöl Karlıova'da dün yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamada bulundu. Görür, "Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF'a, hem DAF'a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz" dedi

