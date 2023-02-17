Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Deprem orayı da vurdu! Sivas Gürün de artık afet bölgesi
ABONE OL

Deprem orayı da vurdu! Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı

Büyük felakette her iki depremden de etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi. İlçede köylerle birlikte 147 hasarlı bina tespit edildi

Son dakika: Deprem orayı da vurdu! Sivas Gürün de artık afet bölgesi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği yerlerden biri olan Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı. İlçede köylerle birlikte 147 hasarlı bina tespit edildi.

DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği yerleşim yerlerinden biri olan Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı.

147 BİNA AĞIR HASARLI

Yapılan incelemelerde bina yıkımı görülmeyen ilçede, köylerle birlikte 147 yapıda ağır hasar oluştuğu belirtildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı ilçede hasarlı binalarda kalanların barınması için eski cezaevi alanına 70 adet konteyner yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Hasar tespit edilen binaların da kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi. Dün ilçeye giden AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, beraberinde Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve ilçe yöneticileri ile hasarlı binaları inceleyerek bilgi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli Savunma Bakanı Akar: 10 bin 900 askere sıla izni
GÜNDEM 10 bin 900 askere sıla izni
Depremin 12. gününde enkazdan ses ve ısı alındı! - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Depremin 12. gününde enkazdan ses ve ısı alındı!
İsra Suresi Arapça okunuşu ve Diyanet İşleri Başkanlığı İsra Suresi Türkçe meali | Miraç mucizesinin anlatıldığı sure
GÜNDEM İsra Suresi okunuş ve meali
Acil ve ağır hasarlı binalar nasıl tespit edilir, devlet ne gibi yardımlar yapar?
GÜNDEM Acil ve ağır hasarlı binalar nasıl tespit edilir?
Son dakika: Deprem bölgesindeki öğretmenler hakkında açıklama
GÜNDEM Deprem bölgesindeki öğretmenler hakkında açıklama
Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortalama 4 dakikada bir artçı sarsıntı yaşanıyor
GÜNDEM 4 dakikada bir artçı oluyor
Adana'da çöken binalar ile ilgili son dakika gelişmesi: Eşyalar korumaya alındı ve... - Haberler
GÜNDEM Adana'da molozlarından çıkan eşyalar korumaya alındı
Son dakika: EGM: Provokatif paylaşım yapan 117 şüpheli gözaltında
GÜNDEM EGM: Provokatif paylaşım yapan 117 şüpheli gözaltında
Deprem bölgesinde asbest tehlikesi! Acil önlem alınmazsa akciğer hastalıkları ve kansere neden olabilir
GÜNDEM Deprem bölgesinde asbest tehlikesi!
AFAD AÇIKLADI: Hasar tespit edilen binalar için yapılacaklar! Hasarlı bina tespiti nasıl yapılır ve ne olur?
GÜNDEM AFAD hasar gören binalar için yapılması gerekenleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.