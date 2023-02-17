Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği yerlerden biri olan Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı. İlçede köylerle birlikte 147 hasarlı bina tespit edildi.

DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği yerleşim yerlerinden biri olan Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı.