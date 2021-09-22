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Son dakika depremler 22 Eylül Kandilli ve AFAD: Tokat depremle sarsıldı!

Son dakika depremler 22 Eylül Kandilli ve AFAD listesi geçtiğimiz akşam Tokat'ta meydana gelen 4'ün üzerindeki depremin ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer aldı. Merak edenler için AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte merak edilen liste...

Son dakika depremler 22 Eylül Kandilli ve AFAD: Tokat depremle sarsıldı!

Son depremler tablosu 22 Eylül Çarşamba günü hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle Tokat'ta meydana gelen 4'ten büyük depremin ardından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

TOKAT DEPREMLE SARSILDI

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 19.09'da ve 14,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Tokat Valisi Ozan Balcı da yaptığı açıklamada, depremin yaklaşık 10 saniye kadar sürdüğünü belirterek, "Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybımız yok. AFAD ekiplerimiz taramalarını yapıyorlar. Gerekli araştırmalar yapılıyor. Bana gelen ilk bilgi. Bütün Tokatlılara geçmiş olsun." dedi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 22 EYLÜL

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 22 EYLÜL

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.09.22 08:08:30  38.0988   35.1510       15.7      -.-  1.6  -.-   HACIBEYLI-(NIGDE)                                 İlksel
2021.09.22 07:44:38  37.1832   23.6123       89.2      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.09.22 06:36:29  40.5443   35.7350        7.5      -.-  1.4  -.-   OVASARAY-(AMASYA)                                 İlksel
2021.09.22 05:39:42  39.6448   33.2310        5.4      -.-  1.3  -.-   KUCUKBAYAT-BALA (ANKARA)                          İlksel
2021.09.22 04:03:36  37.7097   29.3535       13.1      -.-  1.4  -.-   AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2021.09.22 04:03:09  38.3178   23.4043       29.4      -.-  3.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.09.22 04:02:27  34.4768   23.9048       28.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.09.22 03:54:08  38.2773   23.4297       15.9      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.09.22 02:04:53  37.9445   26.9358        5.2      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.09.22 01:53:05  40.5353   27.2180       12.6      -.-  1.8  -.-   KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI)      İlksel
2021.09.22 01:14:29  36.9943   36.0315        1.5      -.-  1.5  -.-   HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA)                           İlksel
2021.09.22 01:06:15  40.7218   32.8100        7.6      -.-  1.8  -.-   KISAC-CERKES (CANKIRI)                            İlksel
2021.09.22 00:53:32  38.0887   35.1590        3.9      -.-  3.4  3.3   DUNDARLI-(NIGDE)                                  İlksel
2021.09.21 22:30:20  40.6218   36.9150        2.0      -.-  2.3  -.-   CIMENOZU-NIKSAR (TOKAT)                           İlksel
2021.09.21 21:44:07  39.9660   38.5722        7.6      -.-  1.9  -.-   SUBASI-GOLOVA (SIVAS)                             İlksel
2021.09.21 21:24:24  40.5567   36.8943        5.0      -.-  2.6  -.-   YOLKONAK-NIKSAR (TOKAT)                           İlksel
2021.09.21 21:01:38  37.9000   27.2178        8.4      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.09.21 20:57:46  37.9097   27.2520        5.0      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.09.21 20:39:30  37.9177   27.2595        5.4      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.09.21 20:19:57  40.5945   37.0637        4.8      -.-  2.0  -.-   ALANKOY-BASCIFTLIK (TOKAT)                        İlksel
2021.09.21 19:39:47  39.4920   33.1553       17.3      -.-  1.9  -.-   CATALOREN-BALA (ANKARA)                           İlksel
2021.09.21 19:30:19  40.5260   36.8625        5.3      -.-  2.0  -.-   MUSAPINARI-NIKSAR (TOKAT)                         İlksel
2021.09.21 19:27:46  39.5630   34.3828        5.4      -.-  2.7  -.-   HACIDURAKLI-CICEKDAGI (KIRSEHIR)                  İlksel
2021.09.21 19:09:43  40.5800   36.8888        5.0      -.-  4.4  4.3   SAHINLI-NIKSAR (TOKAT)                            İlksel
2021.09.21 18:39:40  38.4443   38.1480        5.3      -.-  1.3  -.-   AKSARAY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2021.09.21 18:24:32  38.3902   38.2470       10.9      -.-  2.9  -.-   SAMANKOY-(MALATYA)                                İlksel
2021.09.21 18:02:24  37.7182   29.3342        0.0      -.-  1.7  -.-   AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2021.09.21 17:05:51  36.5523   28.6608        6.8      -.-  3.1  3.1   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.21 16:22:02  38.0225   27.1357        5.4      -.-  1.6  -.-   CILE-MENDERES (IZMIR)                             İlksel
2021.09.21 15:51:59  36.4165   27.1587       18.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.21 15:06:06  37.8365   27.2133        5.4      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.09.21 13:59:16  39.1212   27.5675        0.0      -.-  1.7  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel
2021.09.21 13:51:39  37.5280   27.3003        7.9      -.-  1.3  -.-   BALAT-DIDIM (AYDIN)                               İlksel
2021.09.21 13:18:48  35.9250   27.6600        9.1      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.21 13:16:49  39.1303   27.5713        0.0      -.-  1.8  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel
2021.09.21 13:06:18  39.1682   27.5782        0.0      -.-  1.7  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                             İlksel
2021.09.21 13:05:16  34.0623   25.8168        3.4      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.09.21 10:57:03  38.4918   26.4825       13.2      -.-  1.1  -.-   KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)                        İlksel
2021.09.21 10:39:04  36.4830   27.1508        5.4      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.21 10:31:51  38.3387   38.2095        5.0      -.-  3.2  3.2   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel
2021.09.21 10:25:31  35.5445   31.5962        1.7      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.21 10:22:56  36.4497   27.1985        9.4      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.21 09:43:26  40.4337   26.4758        9.7      -.-  1.5  -.-   DEGIRMENDUZU-GELIBOLU (CANAKKALE)                 İlksel
2021.09.21 08:10:46  39.9668   25.9148       11.8      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI

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