        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER | Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? 13 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 13 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor. Bulundukları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler ''Deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' sorularını gündeme taşıyor. İşte 13 Aralık 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD yeni son depremler listesi...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 07:51 Güncelleme: 13.12.2025 - 07:51
        1

        Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Az önce deprem mi oldu, Türkiye'de en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte 13 Aralık 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        KAHRAMANMARAŞ’TS DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 01.04’te Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, 14.39 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        3

        13 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-12-13 01:04:42 38.11417 37.01944 14.39 ML 3.4 Elbistan (Kahramanmaraş

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
