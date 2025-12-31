Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER | Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? 31 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 31 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor. Bulundukları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler ''Deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' sorularını gündeme taşıyor. İşte 31 Aralık 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD yeni son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 07:49 Güncelleme: 31.12.2025 - 07:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Az önce deprem mi oldu, Türkiye'de en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte 31 Aralık 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.45'e kadar yurdun birçok bölgesinde büyüklükleri 1.0 ile 2.8 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.

        Büyük ölçekli bir deprem meydana gelmedi.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Şube müdürünü öldürdü... 'Kanlı' kargo!
        Şube müdürünü öldürdü... 'Kanlı' kargo!
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Uçak seferleri iptal edildi
        Uçak seferleri iptal edildi
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske