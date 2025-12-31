Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 31 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor. Bulundukları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler ''Deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' sorularını gündeme taşıyor. İşte 31 Aralık 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD yeni son depremler listesi...
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.45'e kadar yurdun birçok bölgesinde büyüklükleri 1.0 ile 2.8 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.
Büyük ölçekli bir deprem meydana gelmedi.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.