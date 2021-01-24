Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 24 Ocak Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 24 OCAK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 07:10'da İzmir Menderes'te 1.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 10 OCAK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.24 08:20:40 37.9120 26.8283 24.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.24 08:10:28 37.9233 27.1232 13.9 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.24 08:03:04 36.4517 28.6845 5.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.24 07:11:23 37.9233 26.8325 12.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.24 07:10:56 37.9638 27.1750 2.6 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.24 07:05:25 37.8443 26.6747 5.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.24 06:11:11 37.8685 26.8417 9.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.24 06:08:39 38.5467 39.4597 2.0 -.- 1.8 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2021.01.24 05:48:14 39.0358 27.8445 7.6 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.01.24 05:11:34 39.7857 26.7612 5.4 -.- 2.2 -.- EVCILER-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel

2021.01.24 04:36:22 37.9143 27.0032 9.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.24 03:57:09 40.1977 42.6462 5.0 -.- 2.9 -.- MESCITLI-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2021.01.24 03:51:42 37.9468 27.0633 8.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.24 02:32:29 36.7457 27.7685 28.7 -.- 1.5 -.- EMECIK-DATCA (MUGLA) İlksel

2021.01.24 02:16:15 40.1902 42.6542 5.0 -.- 3.6 -.- MESCITLI-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2021.01.24 01:41:58 37.9285 26.6483 4.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.24 01:37:59 38.2720 38.6688 3.1 -.- 1.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.01.24 00:27:41 38.5170 39.2278 7.7 -.- 1.7 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel

2021.01.24 00:12:05 37.8933 26.8880 24.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.24 00:07:12 37.8682 26.7360 5.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.24 00:00:55 37.8955 26.7898 8.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.23 23:44:00 39.5098 36.8777 7.7 -.- 2.3 -.- KECILI-(SIVAS) İlksel

2021.01.23 23:25:55 38.6490 43.2782 25.4 -.- 1.3 -.- TEVEKLI-(VAN) İlksel

2021.01.23 22:21:33 37.8655 26.7268 7.8 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.23 21:42:48 37.8885 26.9632 3.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel