Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 26 Aralık Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 26 ARALIK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 07:02'de Ege Denizi açıklarında Muğla Datça'da 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 26 ARALIK 2020

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.12.26 09:13:56 37.9245 29.1473 0.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-(DENIZLI) İlksel

2020.12.26 09:02:31 37.8218 26.9903 15.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.26 08:11:58 38.4883 39.1558 5.0 -.- 1.5 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.12.26 07:12:19 38.3382 38.8737 6.7 -.- 1.4 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel

2020.12.26 07:11:11 37.8805 27.1477 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.26 07:02:30 36.6958 26.8642 136.2 -.- 2.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.12.26 06:57:46 37.9532 26.9760 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.26 06:52:58 36.9360 28.0518 11.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.12.26 06:48:44 38.1147 42.8457 5.0 -.- 1.9 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2020.12.26 06:30:20 37.2573 30.9155 96.0 -.- 1.7 -.- BOZDOGAN-SERIK (ANTALYA) İlksel

2020.12.26 05:21:55 39.0907 35.9443 5.4 -.- 2.2 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2020.12.26 05:17:57 37.8608 26.9092 6.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.26 05:17:29 38.0942 42.8730 5.0 -.- 2.5 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2020.12.26 05:13:51 38.0783 42.8903 5.0 -.- 2.2 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2020.12.26 04:54:43 37.8643 26.9470 6.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.26 03:52:06 38.2435 29.7962 5.2 -.- 1.7 -.- INCEKOY-CIVRIL (DENIZLI) İlksel

2020.12.26 03:37:47 37.7970 27.1408 7.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.26 03:31:05 37.8182 26.9472 7.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.26 03:23:21 38.9788 42.7252 28.7 -.- 1.7 -.- ONBASILAR-PATNOS (AGRI) İlksel

2020.12.26 02:48:56 37.8872 26.8595 2.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.26 02:47:46 39.0530 27.8617 7.7 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.12.26 02:47:50)

2020.12.26 01:48:03 37.6935 26.9500 11.1 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.26 01:41:27 37.9365 26.6870 7.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.26 01:35:24 37.6138 30.6610 5.0 -.- 3.1 3.3 YUMRUTAS-AGLASUN (BURDUR) İlksel

2020.12.26 01:07:33 38.3690 39.2207 11.7 -.- 1.0 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.12.26 01:06:35 37.8567 26.9598 3.7 -.- 3.0 3.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.26 00:38:55 38.0410 26.1655 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.26 00:35:16 37.8073 26.3805 9.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.12.26 00:24:58 38.2650 38.7885 5.0 -.- 1.9 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel