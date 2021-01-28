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Son dakika depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede? 28 Ocak AFAD - Kandilli son depremler

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ederken vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Sorularının cevapları merak ediliyor. Son olarak Aydın Kuşadası Körfezi'nde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika depremlerini bir araya getirdik. İşte 28 Ocak Kandilli - AFAD son depremler listesi...

Son dakika depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede? 28 Ocak AFAD - Kandilli son depremler

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 28 Ocak Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 28 OCAK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 09:39'da Aydın Kuşadası Körfezi'nde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 28 OCAK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.01.28 09:39:34 37.7125 27.0643 8.5 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.28 09:37:45 36.4435 41.1730 10.9 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel
2021.01.28 09:18:40 38.9092 27.9035 7.6 -.- 2.1 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.01.28 08:15:58 38.2312 38.6125 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.01.28 05:48:39 38.7167 39.3400 5.0 -.- 2.7 -.- OYMAAGAC-(ELAZIG) İlksel
2021.01.28 05:06:29 38.7182 39.3077 8.0 -.- 1.8 -.- GUNEYCAYIRI-(ELAZIG) İlksel
2021.01.28 04:33:54 38.3852 38.7183 11.1 -.- 2.1 -.- KALEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2021.01.28 03:18:27 37.3988 29.4353 16.7 -.- 1.6 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.01.28 03:04:56 38.2935 42.8202 7.2 -.- 1.6 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2021.01.28 01:46:36 36.2308 29.5987 26.2 -.- 3.0 3.1 YENIKOY-KAS (ANTALYA) İlksel
2021.01.28 01:20:53 37.9440 27.1135 7.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.28 01:15:52 34.3553 24.3198 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.01.27 23:43:19 36.5840 28.5288 3.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.27 23:23:09 41.1602 39.6947 30.2 -.- 2.3 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2021.01.27 22:52:06 36.8215 30.5168 2.5 -.- 2.4 -.- HACISEKILILER-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2021.01.27 22:12:30 38.9622 30.0367 4.8 -.- 1.9 -.- EYIDEMIR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2021.01.27 22:11:03 38.9453 30.0673 5.3 -.- 2.7 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.01.27 19:12:57 35.0907 26.4612 91.7 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.01.27 17:10:55 41.1508 40.9668 5.4 -.- 2.1 -.- BEYAZKAYA-ARDESEN (RIZE) İlksel
2021.01.27 16:44:48 36.6515 28.5062 5.0 -.- 1.4 -.- DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.01.27 16:04:27 37.9173 27.0488 4.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.27 15:54:37 36.9705 27.6068 5.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.01.27 15:43:18 36.6047 41.0103 9.8 -.- 2.0 -.- SURIYE İlksel
2021.01.27 15:16:21 38.2510 42.8383 10.2 -.- 1.5 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2021.01.27 15:09:03 36.9320 28.9187 8.4 -.- 2.5 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.01.27 15:09:01 36.8778 29.0183 3.9 -.- 2.6 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2021.01.27 14:34:07 36.1597 33.5558 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2021.01.27 14:03:48 39.6143 26.1262 17.2 -.- 1.7 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.01.27 14:01:50 38.0043 27.0497 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.27 13:51:48 40.1553 30.5355 2.8 -.- 1.9 -.- YENIPAZAR (BILECIK) İlksel
2021.01.27 13:12:18 37.8865 26.8662 5.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.27 12:29:34 37.8688 26.9735 5.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.27 12:20:50 38.5705 27.6155 17.4 -.- 1.1 -.- HAMZABEYLI-(MANISA) İlksel
2021.01.27 12:03:19 38.2113 42.8392 6.5 -.- 2.2 -.- YANIKCAY-GEVAS (VAN) İlksel
2021.01.27 10:59:15 39.3415 39.4515 5.4 -.- 2.3 -.- ASAGITORUNOBA-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2021.01.27 10:56:49 38.7095 25.4163 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.27 10:41:34 36.8908 29.0345 14.8 -.- 1.9 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2021.01.27 10:24:28 39.1705 37.5552 22.0 -.- 1.9 -.- ONARAN-KANGAL (SIVAS) İlksel

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