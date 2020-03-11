Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Galatasaray - Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama göre, 26. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
13 Mart Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Mart Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
15 Mart Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16 Mart Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
YORUMLAR