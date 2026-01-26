Devekuşu trafiği alt üst etti: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde başıboş şekilde dolaşan devekuşu, trafiği bir birine kattı
DEVEKUŞU TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ
Arifiye ilçesinde kara yolunda başıboş şekilde dolaşan devekuşu görenlerin dikkatini çekti. Otomobillerin geçtiği yollarda ne yapacağını bilemeyen devekuşu yolun ortasına atlayarak trafiği adeta alt üst etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde, devekuşunun yol kenarında başıboş şekilde dolaşması, trafiğin ortasında ilerlemesi ve araçların korna çalması yer alıyor.