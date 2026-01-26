Habertürk
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Devekuşu trafiği alt üst etti: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı | Son dakika haberleri

        Devekuşu trafiği alt üst etti: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde başıboş şekilde dolaşan devekuşu, trafiği bir birine kattı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:12 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:12
        Trafikte deve kuşu şaşkınlığı
        Sakarya’nın Arifiye ilçesinde başıboş şekilde dolaşan devekuşu, trafiği bir birine kattı.

        DEVEKUŞU TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ

        Arifiye ilçesinde kara yolunda başıboş şekilde dolaşan devekuşu görenlerin dikkatini çekti. Otomobillerin geçtiği yollarda ne yapacağını bilemeyen devekuşu yolun ortasına atlayarak trafiği adeta alt üst etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        O ANLAR KAMERADA

        Görüntülerde, devekuşunun yol kenarında başıboş şekilde dolaşması, trafiğin ortasında ilerlemesi ve araçların korna çalması yer alıyor.

        Gün Başlıyor - 23 Ocak 2026 (Yılın İlk Faiz Kararı Açıklandı)

        Yılın ilk faiz kararı açıklandı. Özgür Özel'den en düşük emekli aylığına tepki. Minguzzi sanıklarının cezaları onandı. İspanya'da yine tren kazası. ABD temsilcileri Moskova'da. Şara, ABD'yi nasıl yanına aldı? İsrail'den iddialara yalanlama. 450 Bin çalışana yeni düzenleme. Hemşireden kuvözdeki bebeğ...
