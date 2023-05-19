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Devlet erkanı 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu önderliğindeki heyet Atatürk'ün huzuruna çıktı

Son dakika: Devlet erkanı 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de
HABERTURK.COM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu önderliğinde komuta kademesi ve gençlerle birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'de Özel Deftere şunları yazdı:

"104 yıl önce işgale uğramış vatan topraklarını müdafaa için Samsun'a çıkışınız ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale muharebelerinde yanan hürriyet ateşi Samsun'a 19 Mayıs'ta ayak basan bir avuç askerin gücüyle harlandı.

Asırlık bir çınar olarak yoluna devam eden ülkemiz bugün Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindedir. Hiç şüphe yok ki Türkiye'nin en büyük gücü ve teminatı pırıl pırıl gençleridir.

Gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmesi adına tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında kazanılan başarılar ülkemiz için büyük bir umut vesilesidir. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

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