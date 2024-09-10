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        Haberler Bilgi Yaşam Son Dakika: DGS sonuçları açıklandı! İşte 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuç sorgulama ekranı

        DGS sonuçları açıklandı! İşte 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuç sorgulama ekranı

        DGS sonuçları açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM tarafından 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanmıştı. Adayların 2 aydan uzun süren bekleyişi nihayet sona erdi. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı. İşte 2024 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 10:09 Güncelleme: 22.09.2024 - 10:20
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        DGS sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. 30 Haziran 2024 tarihinde Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayan adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. ÖSYM son dakika açıklaması ardından DGS sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Adaylar, DGS sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecekler. İşte 2024 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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        2024-DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için katıldıkları Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 30 Haziran 2024 tarihinde yapıldı.

        Uzun süredir merakla beklenen 2024 DGS sonuçları açıklandı.

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamada’’ 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.’’ ifadelerine yer verildi.

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        2024-DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

        2024-DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024-DGS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI YAYIMLANDI

        2024-DGS: Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

        30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

        Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme”ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

        2024-DGS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

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        DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

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        DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

        DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.

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