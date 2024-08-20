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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Dilan Polat'tan eşine ziyaret | Son dakika haberleri

        Dilan Polat'tan eşine ziyaret

        Dilan Polat ile ilgili yeni gelişme daha yaşandı. Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:56
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        Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat, dün tahliye edilmesinin ardından bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti.

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        DHA'nın haberine göre 'kara para aklama ve vergi kaçırma' suçlarından hakkındaki soruşturma nedeniyle tutuklanan Dilan Polat, dün avukatlarının yaptığı başvurunun ardından tahliye edildi.

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        ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GELDİ

        Cezaevinden çıkan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti.

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        İstanbul'dan beraberinde iki çocuğu ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte cezaevine gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ile cezaevinde yaklaşık 1 saat görüştü.

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        Dilan Polat ise kayınpederi Sezgin Polat ile de cezaevinde yaklaşık 1 saat görüştü.

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        Polat, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, "Tabi ki de çok mutluyuz.

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        İlk kez bugün birbirlerini gördüler. Çok mutlu oldular" dedi. Gazetecilerin "Avukatınız görüşmeye geldi mi" sorusu üzerine, "Evet geldi. Teşekkür ederiz" dedi.

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        Doğu, 'Engin'in durumu nasıl' sorusu üzerin de "Engin'in durumu hiç iyi değil" karşılığını verdi. Dilan Polat ise bindiği araçta, gözyaşları döktüğü görüldü.

        #Dilan Polat
        #engin polat
        #son dakika
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