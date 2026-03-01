Canlı
        Son dakika: Dışişleri: Acil durum hatları 24 saat açık

        Dışişleri: Acil durum hatları 24 saat açık

        Dışişleri Sözcüsü Keçeli, "Vatandaşlarımızın güvenliği yakından takip edilmektedir. Temsilciliklerimizin acil durum hatları 24 saat açık. Vatandaşlarımızın, büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir." açıklamasında bulundu

        Giriş: 01.03.2026 - 13:57
        Dışişleri: Acil durum hatları 24 saat açık

        Dışişleri Bakanlığı, son gelişmelerin yurt dışındaki vatandaşların güvenliği bakımından yakından takip edildiğini kaydetti. Büyükelçilik ve başkonsoloslukların çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü, güvenlik duyurularının düzenli güncellendiği ve acil hatların 7/24 açık olduğu belirtildi.

        İHA'nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son gelişmeler ile birlikte Türk vatandaşlarının güvenliği bakımından yakından takip edildiğini belirterek bölgedeki büyükelçilik ve başkonsoloslukların çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü ifade etti.

        "YAPILAN DUYURULARI TAKİP ETMELERİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

        Güvenlik durumuna ilişkin duyuruların yerel makamlarla eşgüdüm içerisinde düzenli olarak güncellendiğini aktaran Keçeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir. Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır. Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşılması mümkündür. Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi de vatandaşlarımıza kesintisiz biçimde hizmet vermektedir (+90 312 292 29 29)."

