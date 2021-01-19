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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB yetkilileriyle görüşmek için Brüksel'e gidecek! - Haberler
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB yetkilileriyle görüşmek için Brüksel'e gidecek!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmek üzere 20-22 Ocak tarihlerinde Brüksel'e gideceği ifade edildi.

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB yetkilileriyle görüşmek için Brüksel'e gidecek! - Haberler
Çavuşoğlu AB yetkilileriyle görüşmek için Brüksel'e gidecek!
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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Ocak tarihlerinde AB Konseyi ve AB Komisyonu üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere Brüksel'e gidecek.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Sayın Bakanımız, 20-22 Ocak 2021 tarihlerinde Brüksel’i ziyaret ederek, AB Konseyi ve AB Komisyonu üst düzey yetkilileri ile Avrupa Parlamentosu’nun bazı üyeleriyle temaslarda bulunacaktır.

Sayın Bakanımız ayrıca, Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Sophie Wilmes ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le de bir araya gelerek ikili ve çok taraflı ilişkileri ele alacaktır.

Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutları ve üyelik sürecimiz ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması beklenen Brüksel görüşmelerinde, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündem üzerinden ilerleme sağlanmasına ilişkin beklentilerimiz aktarılacaktır."

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