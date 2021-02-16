Dışişleri'nden Irak'ta gerçekleşen saldırıya kınama! 0:00 / 0:00

Irak’ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlenmesi Dışişleri Bakanlığı tarafından şiddetle kınandı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Erbil'de gerçekleştirilen ve sivil yerleşim birimlerini hedef alan roket saldırılarını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erbil halkına, IKBY’ye, Irak Hükümetine ve bizim de yer aldığımız DEAŞ’a Karşı Uluslararası Koalisyon mensuplarına taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Irak makamlarının, bu menfur saldırıların arkasında bulunanları süratle tespit ederek adalet önünde hesap vermelerini sağlayacağına inanıyoruz.

Bu saldırılar, Irak’ın barışı, istikrarı ve egemenliği için ülke topraklarında hiçbir terör örgütüne varolma imkanı tanınmaması ve ulusal kurumların kapsayıcı bir şekilde güçlendirilmesi gereğini bir kez daha ortaya koymuştur."