Irak'taki ABD Başkonsolosluğu'nun yakınına füzeli saldırı!

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Habertürk TV Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberine göre, Hristiyan nüfusun da yaşadığı bölgede bulunan yerleşkenin yakınına düşen füzeler nedeniyle ABD Konsolosluğu binasında olağanüstü hal ilan edildi. Bölgedeki sıcak gelişmelerle birlikte Japonya Başkonsolosluğu da acil durum ilan etti.

HAVAALANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Erbil'deki havaalanının dışına düşen füze bir işyerinin camlarının kırılmasına ve bir evin bahçe duvarının yıkılmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı. Havaalanı tüm uçuşlara kapatılırken, çevrede savaş uçaklarının sesleri duyulmaya başlandı.

SALDIRIDA 3 FÜZE KULLANILDI

Füzelerin atıldığı bölgede Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluk yerleşkesi ise 2 km yakında bulunuyor. Saldırıda 3 füze kullanıldığı belirtilirken füzelerden biri Waziran semtine, diğerlerinin de Mercedes binası yakınına düştüğü öğrenildi.

Çetiner Çetin'in bölgeden edindiği görüntülerde fuze parçaları ve saldırının boyutu görülüyor.