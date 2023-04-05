Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılan saldırılara ilişkin, "Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz." denildi

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasına tepki gösterildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz.

Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez.

Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz.

İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir."

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve yakında soyu tükenecek hayvanlar!
DÜNYA Yakında soyu tükenecek olan hayvanlar
Dondurma yemek gerçekten hasta eder mi? Hem evet hem hayır
DÜNYA Dondurma yemek gerçekten hasta eder mi?
Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı: Tarihi davada neler yaşandı? Donald Trump olayı nedir, tutuklandı mı?
DÜNYA Trump hakim karşısına çıktı: Neler yaşandı?
İran 7 yıl aranın ardından BAE’ye büyükelçi atadı
DÜNYA İran'dan 7 yıl sonra bir ilk
Titanik hakkında 9 şaşırtıcı gerçek! Titanik hakkında bilinmeyenler
DÜNYA Titanik hakkında 9 şaşırtıcı gerçek
Beyni olmadan da öğrenebilen ilginç canlılar: Denizşakayıkları
DÜNYA Öğrenmek için beyne ihtiyacı yok
Kuzey Kore hakkında korkutucu gerçekler! Kuzey Kore hakkında daha önce duyulmayanlar!
DÜNYA Kuzey Kore hakkında korkutucu gerçekler!
Astronot elbiseleri süper kahraman kostümlerini aratmıyor! Uzay elbisenin özelliği nedir?
DÜNYA Astronot kıyafetlerinin muhteşem özellikleri!
Ay'a ayak basan astronotlar ilk Anıtkabir'i mi ziyaret etti? Doğrusu ne?
DÜNYA Apollo 11 astronotları gerçekten ilk Anıtkabir'i mi ...
Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en zengin 10 insanı! Servetleri dudak uçuklatıyor!
DÜNYA Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en zengin 10 insanı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.