SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Suriye
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Son dakika... Dışişleri açıkladı: Karşılıklı olarak serbest bırakıldı

Son dakika... Türkiye, Astana süreci kapsamında Suriye'deki muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin karşılıklı serbest bırakılmasının, "Suriye'de çatışan taraflar arasında güven artırılması bağlamında önemli bir ilk adım teşkil ettiğini" ve bu uygulamanın "yeni inisiyatiflerle sürdürülmesinin hedeflendiğini" bildirdi

24.11.2018 - 18:59 | Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan "Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu" bünyesinde hazırlanan pilot proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin bugün muhaliflerin kontrolündeki Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Suriye'de çatışan taraflar arasında güven artırılması bağlamında önemli bir ilk adım teşkil eden bu uygulamanın yeni inisiyatiflerle sürdürülmesi hedeflenmektedir." denildi.

ONAR KİŞİ KARŞILIKLI SERBEST

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde, Bab ilçesinin rejim kontrolündeki Tadif beldesinde karşılıklı olarak onar kişiyi salıverdi.

Astana anlaşmalarıyla kurulan Alıkonulanlar Çalışma Grubu'nun "pilot proje" olarak nitelediği sembolik takas, 30-31 Temmuz'da Soçi'de düzenlenen 10. Garantörler Toplantısı'nda kararlaştırılmıştı.

Esad rejiminin en az 1500 kişiyi alıkoyduğu biliniyor. Takasın, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X