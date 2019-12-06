Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan açıklamalar
Yunanistan hangi saikle istenmeyen adam ilan etti bilmiyoruz. Diplomatik teamüllerle bağdaştırmıyoruz.
BALTIK GÜVENLİK PLANI
Müttefikler birbirini veto etmezler. Fikir ayrılıkları olabilir ama bunların aşılmasına yönelik adımlar atılır. YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu müttefiklerimize anlattık, anlatmaya devam edeceğiz, elbet anlayacaklar.
BARIŞ PINARI HAREKATI
Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız.
S-400 ALIMI
S-400 konusundaki pozisyonumuz değişmedi. Bu bizim egemenlik hakkımız. Patriot konusu da kapanmış değil, uygun şartlarda almaya hazırız
BAĞDADİ OPERASYONU
DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölü olarak ele geçirilmesinde anahtar rol oynadık.
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