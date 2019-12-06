Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan açıklamalar

Yunanistan hangi saikle istenmeyen adam ilan etti bilmiyoruz. Diplomatik teamüllerle bağdaştırmıyoruz.

BALTIK GÜVENLİK PLANI

Müttefikler birbirini veto etmezler. Fikir ayrılıkları olabilir ama bunların aşılmasına yönelik adımlar atılır. YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu müttefiklerimize anlattık, anlatmaya devam edeceğiz, elbet anlayacaklar.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız.

S-400 ALIMI

S-400 konusundaki pozisyonumuz değişmedi. Bu bizim egemenlik hakkımız. Patriot konusu da kapanmış değil, uygun şartlarda almaya hazırız

BAĞDADİ OPERASYONU

DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölü olarak ele geçirilmesinde anahtar rol oynadık.