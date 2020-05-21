İngiliz gazete seçti! Sanki cennetten bir köşe

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı, "Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması Suriye'deki Rus Hmeymim Hava Üssü'nden 8 adet savaş uçağının Hafter güçlerine gönderildiği iddialarının ardından geldi.

Hafter milislerine bağlı hava unsurları tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki "Türk hedeflerine karşı Libya tarihindeki en büyük hava harekatını başlatacaklarını" öne sürülmüştü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Yabancı bir basın yayın kuruluşunda atıfta bulunulan ve darbeci Hafter’e bağlı gayrımeşru milislerin Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamanın Libya’nın Doğusunda dış destekle yeni savaş uçakları konuşlandırılmasından sonra yapılması dikkat çekicidir.

Hafter’e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanın bir yansıması olan bu açıklama, darbeci Hafter’in ve destekçilerinin Libya’daki ihtilafı tırmandırma niyetinde olduklarının en açık göstergesidir.

Bu vesileyle, Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."