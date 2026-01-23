Habertürk
        Son dakika: Diyarbakır'da kar etkili oldu... Uçuşlar iptal edildi

        Diyarbakır'da kar etkili oldu... Uçuşlar iptal edildi

        Diyarbakır'da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte hava ulaşımı aksarken İstanbul ve Ankara uçak seferleri iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 09:46 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:46
        Diyarbakır'da uçuşlar iptal edildi
        Diyarbakır'da dün gecede başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken uçak seferleri iptal edildi.

        KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ

        İHA'nın haberine göre; kentte dün gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti.

        SÜRÜCÜLER KONTROLLÜ İLERLEDİ

        Beyaza bürünen kentte sürücüler, araçlarını temizleyerek kontrollü ilerledi. Bazı noktalarda belediye personeli kaldırımları temizledi.

        ESNAF TUZLAMA YAPTI

        Esnaf, kapısının önünü temizleyerek zeminin kayganlaşmaması için tuzlama yaptı.

        UÇUŞLARA KAR ENGELİ

        Kentte hava ulaşımı da kar engeline takıldı. İstanbul ve Ankara seferleri iptal edildi.

