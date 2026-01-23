Diyarbakır'da kar etkili oldu... Uçuşlar iptal edildi
Diyarbakır'da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte hava ulaşımı aksarken İstanbul ve Ankara uçak seferleri iptal edildi
Diyarbakır'da dün gecede başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken uçak seferleri iptal edildi.
KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ
İHA'nın haberine göre; kentte dün gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti.
SÜRÜCÜLER KONTROLLÜ İLERLEDİ
Beyaza bürünen kentte sürücüler, araçlarını temizleyerek kontrollü ilerledi. Bazı noktalarda belediye personeli kaldırımları temizledi.
ESNAF TUZLAMA YAPTI
Esnaf, kapısının önünü temizleyerek zeminin kayganlaşmaması için tuzlama yaptı.
UÇUŞLARA KAR ENGELİ
Kentte hava ulaşımı da kar engeline takıldı. İstanbul ve Ankara seferleri iptal edildi.