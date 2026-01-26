Habertürk
        Son dakika: Diyarbakır Emniyeti'ne saldırı girişiminde 13 gözaltı

        Diyarbakır Emniyeti'ne saldırı girişiminde 13 gözaltı

        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırı girişimi ile ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:04 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:25
        Diyarbakır Emniyeti'ne saldırı girişiminde 13 gözaltı
        Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılması ile ilgili 13 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yolda meydana geldi.

        Yüzleri maskeli 2 kişi tarafından yola el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. EYP'nin infilak etmesiyle şüpheliler, ara sokaklara kaçarak uzaklaştı.

        Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından yapılan çalışmada; EYP'nin herhangi bir hasara yol açmadığı tespit edildi.

        Başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Uşak'ta çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

        Uşak'ta çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

