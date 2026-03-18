Doktor ve 3 hemşire darp edildi!
Antalya'nın Serik ilçesinde görevli doktor ve 3 hemşireyi darp ettiği öne sürülen anne ile 2 kızı gözaltına alındı. Şüpheli S.B.'nin, tedavi gören kocasına bakılmadığını iddiasıyla doktora saldırdığı öğrenildi
Giriş: 18.03.2026 - 14:19
Antalya'da yine sağlıkçılara yönelik saldırı meydana geldi. Serik Devlet Hastanesi Göğüs hastalıkları servisinde tedavi gören kocasına bakılmadığını iddia eden S.B, kızları F.B. ve S.B. ile görevli doktor arasında arbede yaşandı.
DOKTOR VE 3 HEMŞİRE YARALANDI
AA'daki habere göre arbedede doktor ve 3 hemşire yaralandı. Hastane çalışanları ve güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.
ANNE VE 2 KIZI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
"Beyaz kod" verilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, gözaltına aldıkları 3 hasta yakınını emniyete götürdü.
