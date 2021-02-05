Dolar/TL bugün Temmuz 2020'da gördüğü 7.05'in altına geriledi. Böylece dolar, Türk Lirası karşısında kasım ayında gördüğü 8.57'lik seviyeye göre yüzde 18 değer kazandı. Piyasada tek merak konusu ise bu düşüşün sürüp sürmeyeceği. Öncelikle kurdaki düşüşün nedeni tabii ki ekonomi yönetimindeki değişiklikle birlikte yapılan faiz artırımı ve daha da önemlisi verilen mesajlar. Özellikle Merkez Bankası faiz kararlarının ardından yayımlanan bültenler ve Enflasyon Raporları'nın yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikasının uzun süre devam ettirileceğine dair açıklamaları doların belini kırdı. Ağbal bugün de faiz indiriminin "bu yıl uzun bir süre" gündeme alınmasının mümkün olmadığını ifade etti. Bu da Ağbal'ın dövize vurduğu son darbe oldu. Bu açıklamanın ardından hafta başında 7,30 düzeyinin altına inen ve düşüş eğilimi bu hafta hızlanan dolar/TL 7,03'e kadar geriledikten sonra 7,06'da günü tamamladı. TL önceki gün akşam Türkiye piyasalarının kapanışındaki 7,1125 seviyesine kıyasla 1 günde yüzde 1 daha değer kazandı.

VATANDAŞIN KURŞUNU BİTTİ

Dünyada yüzde 1 civarında olan faize karşı Türkiye'nin verdiği yüzde 17 faiz henüz uzun vadeli yatırımı düşünen yabancıyı değil ama kısa vadeli kar elde etmek isteyen yabancı fonları, yatırımcıyı Türkiye'ye çekiyor. Kasım ayındaki politika değişikliğinden bu yana Türkiye'ye 15 milyar dolarlık para girişi olduğu hesaplanıyor. İşte bu giriş Türk Lirası'nın değer kazanmasında asıl etken. Ancak diğer yandan Türk vatandaşlarının 1 yıldır süren döviz alımlarının sönmesi de küçük miktarlı yabancı girişlerinde kurda sert düşüşleri beraberinde getiriyor. Vatandaşların ve Türk şirketlerinin döviz mevduatı son 1 yılda yüzde 18 artış ile 175 milyar dolardan 208 milyar dolara tırmandı. Yani tam 33 milyar dolar arttı.

HENÜZ ÇÖZÜLME YOK

Verinin son olarak açıklandığı 29 Ocak 2021 haftasında 1 milyar dolarlık düşüş görülse de verinin ayrıntılarına bakıldığında dolar mevduatının bireyselde 68 milyar ile yerinde saydığı şirketlerde ise 500 milyon dolar düştüğü Euro ve altın mevduatlarının azaldığı görülüyor. Bu da azalmanın bir kısmının Euro ve altındaki fiyat düşüşünden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar küçük miktarda girişlerle düşen kurun büyük tutarlı girişler olması halinde daha da gerileyeceğini düşünüyor. Şimdilik doların TL'ye karşı yüzde 5 daha değer kaybedebileceği ifade ediliyor. Doların tek kurtarıcısının ise rezervleri 1 yılda 95 milyar dolara gerileyen Merkez Bankası'nın kaybettiği rezervi yerine koyma amacıyla yapacağı döviz alımları gibi görünüyor. Ancak uzmanlar Merkez'in dışarıdan büyük tutarlı ve uzun vadeli girişler olmadan harekete geçmesini beklemiyor. Zira Merkez ancak böyle kurun ateşini yeniden çıkarmadan kaybettiği rezervi geri kazanabilir.

VATANDAŞ VE ŞİRKETLERİN 207 MİLYARLIK DÖVİZ REZERVİ BULUNUYOR