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Geçtiğimiz cumayı 6.67'den tamamlayan dolar/TL pazar gecesi gece düşük hacimli piyasada 6.81'in üzerine çıktı.

Bu yükselişin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) dövizdeki hareketliliğe karşı yeni bir swap düzenlemesi geldi. BDDK, Türk bankaların yabancılara TL verip karşılığında dolar alma limitlerini özkaynağın yüzde 10'undan yüzde 1’ine çekti.

Ardından dün sabah saatlerinde dolar/TL 6.73'e geriledi ancak öğlene doğru yeniden 6.77'nin üzerine çıktı ve bu seviyede kaldı.

Dolar yeni güne de 6.7707'den başladı.

ABD'DE VAKALAR 580 BİNİ AŞTI

Yeni günde koronavirüs salgınının ekonomik etkileri takip edilmeye devam edecek. Avrupa'da özellikle İtalya ve İspanya'da ölüm sayılarının düşmesi umut verirken İngiltere giderek salgının Avrupa'daki merkezi haline geliyor. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de ise tespit edilen vaka sayısı 580 bini aşmış durumda. Özellikle ülkenin finans merkezi New York salgından en fazla etkilenen bölge oldu.

Vaka sayılarındaki artış hızı ekonomilerin ne zaman tam olarak 'yeniden açılabileceğine' dair tahminlerin oluşmasına katkıda bulunuyor. Bu sebeple piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor.