Dolarda gözler ABD enflasyonunda 0:00 / 0:00

AA

Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu haftada dolar endeksindeki harekete bağlı olarak dalgalanmayı sürdürüyor. Dün 17.40 üzerini test eden dolar kuru 13 Temmuz sabahına 17.35 altında başladı

Dolar endeksi tarafında ise karışık bir seyir hâkim. Tarihi rekor seviyeler olan 108.5 üzerine tırmanan endeks sonrasında gevşeyerek 108 bandına otururken Euro cephesindeki baskı sürüyor.

Fed'in 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali, Almanya'nın artan maliyet enflasyonu, bozulan dış ticaret dengesi ve resesyon korkuları Euro tarafında satıcılı bir seyre neden oluyor. Euro/dolar çaprazı son 20 yılın dibi olan parite seviyesinde ve 1.004'ten güne başlıyor.

Piyasalarda bugün ABD tarafından gelecek enflasyon verisi izlenecek.