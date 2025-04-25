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        Haberler Dünya Donald Trump: İran'la olan durum iyi gidiyor | Dış Haberler

        Donald Trump: Gazze'ye ilaç ve gıda girişini önemsiyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la olan durumun iyi gittiğini belirtirken, en üst düzeyde görüşmelerin gerçekleştiğini duyurdu. Trump diğer yandan Netanyahu'ya Gazze'ye ilaç ve gıda girişine izin vermesi konusunda görüşünü bildirdiğini ifade ederken "Gazze'ye ilaç ve gıda girişini önemsiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 20:27 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:53
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        Donald Trump: Gazze'ye ilaç girişini önemsiyoruz
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        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la olan durumun iyi gittiğini belirtirken, en üst düzeyde görüşmelerin gerçekleştiğini duyurdu.

        Trump diğer yandan Netanyahu'ya Gazze'ye ilaç ve gıda girişine izin vermesi konusunda görüşünü bildirirken "Gazze'ye karşı iyi olmasını söyledim." şeklinde konuştu.

        Trump "Gazze'ye ilaç ve gıda girişini önemsiyoruz." dedi.

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