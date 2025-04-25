Donald Trump: Gazze'ye ilaç ve gıda girişini önemsiyoruz ABD Başkanı Donald Trump, İran'la olan durumun iyi gittiğini belirtirken, en üst düzeyde görüşmelerin gerçekleştiğini duyurdu. Trump diğer yandan Netanyahu'ya Gazze'ye ilaç ve gıda girişine izin vermesi konusunda görüşünü bildirdiğini ifade ederken "Gazze'ye ilaç ve gıda girişini önemsiyoruz." dedi.

Habertürk Giriş: 25.04.2025 - 20:27 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:53 facebook

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