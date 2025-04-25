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        Haberler Dünya Son dakika: Donald Trump: Kırım Rusya'da kalacak | Dış Haberler

        Son dakika Donald Trump: Kırım Rusya'da kalacak

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 2014 yılında işgal ettiği Ukrayna toprağı Kırım'ın Rusya'da kalacağını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 13:29 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:56
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        Donald Trump: Kırım Rusya'da kalacak
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        ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi Witkoff'un Kremlin'de Putin'le görüştüğü sırada bir dergiye verdiği mülakatta Rusya'nın 2014 yılında işgal ettiği Ukrayna'ya bağlı Kırım'ın Rusya'da kalacağını açıkladı.

        Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise bir açıklama yaparak, Ukrayna'nın topraklarının hiçbir bölümünü Rusya'ya ait olarak tanımayacağı da dahil olmak üzere barış görüşmelerinin dayandığı ilkelerinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

        Trump'ın ilk Başkanlık dönemindeki dışişleri bakanı Pompeo, 2018 yılında ABD'nin "Rusya'nın Kırım'ı ilhak girişimini" reddettiğini ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü yeniden sağlanana kadar devam etme sözü verdiğini söylemişti.

        Çin lideri beni aradı

        Açıkladığı gümrük tariflerinin ardından Çin lideri Xi Chinping'in de kendisini aradığını belirten Trump, "Anlaşma için görüşmeler sürüyor" dedi.

        Trump ayrıca, ilk Başkanlık döneminde uyguladığı, İsrail ve Arap ülkelerinin normalleşmesini öngören Abraham Anlaşmaları'na Suudi Arabistan'ın dahil olacağını umduğunu belirtti.

        Röportajda sorulan, "İran lideri Hamaney'le görüşür müsünüz?" sorusuna ise Trump, "Elbette" yanıtını verdi.

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