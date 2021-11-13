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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Düğün kana bulandı! Kavgayı ayıran kişi öldürüldü... - Haberler
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Düğünde ortalık karıştı! 'Yan baktın' dehşeti!

Manisa'da, sokak düğününde, iki aile arasında 'yan bakma' kavgasında tarafları ayırmaya çalışırken çakıyla yaralanan Mehmet Ali Aydın (41) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, 12 kişiyi gözaltına aldı

SON DAKİKA: Düğün kana bulandı! Kavgayı ayıran kişi öldürüldü... - Haberler
Düğünde ortalık karıştı! 'Yan baktın' dehşeti!
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DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi, Çınar mevkii, Dereli Sokak'taki bir düğünde, dün saat 22.00 sıralarında iki aile arasında 'yan bakma' tartışması çıktı.

KASIĞINDAN BIÇAKLA YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen 41 yaşındaki Mehmet Ali Aydın, yaşanan arbedede Caner T. (25) tarafından kasığından çakıyla yaralandı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Diğer davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Acı haberi alıp hastaneye gelen Aydın´ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis, Aydın'ı yaralayan Caner T. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen Y.Y (47), T. T. (44), B.T. (19), N. T. (39), R.T. (35), E.A. (27), A.A. (21.), C.C.A. (15), A.A. (18), A.A (20) ve E.A.'yı (13) gözaltına aldı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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