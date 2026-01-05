TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde bariyerlere ok gibi saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İHA'nın haberine göre kaza; TEM Otoyolu Düzce geçişi Üçköprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Yüner idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

BARİYERLERE ÇARPTI

Savrulan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere ok gibi saplandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Bariyerin motor kısmından girip arka kapıdan çıktığı feci kazada, araç adeta hurdaya döndü.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç sürücüsü Doğan Yüner ile yolcu İsmet Gülyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan Yüner ve Gülyar’ın cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.