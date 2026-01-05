Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Düzce haberleri: TEM'de kaza... 2 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        TEM'de kaza... 2 kişi hayatını kaybetti

        TEM Otoyolu'nda bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç Düzce geçişinde bariyerlere çarptı. Ok gibi saplanan araçtaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 10:51 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEM'de kaza... 2 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde bariyerlere ok gibi saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        İHA'nın haberine göre kaza; TEM Otoyolu Düzce geçişi Üçköprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Yüner idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

        BARİYERLERE ÇARPTI

        Savrulan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere ok gibi saplandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

        Bariyerin motor kısmından girip arka kapıdan çıktığı feci kazada, araç adeta hurdaya döndü.

        2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç sürücüsü Doğan Yüner ile yolcu İsmet Gülyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan Yüner ve Gülyar’ın cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 1 Ocak 2026 (İstanbul Filistin İçin Tek Yürek Oldu)

        Erdoğan'dan Bahçeli'ye kutlama mesajı. 2026'da Savaşsız Gazze için yürüyüş. İstanbul Filistin için tek yürek oldu. Gazze için 3. buluşma. Gazze yeni yıla buruk girdi. 2026 Türkiye'de zirveler yılı olacak. Türkiye yüksek sesle "Gazze" diyor. Galata Köprüsü'nde Gazze Yürüyüşü. İstanbul'dan Dünya'ya Gazze mesajı. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

        #Son dakika haberler
        #düzce
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?