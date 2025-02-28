Ege'de bir deprem daha!
AFAD, Ege Denizi'nde saat 17.09'da 4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu
Giriş: 28.02.2025 - 17:18 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:34
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi Dikili açıklarında bugün saat 17.09'da bir deprem meydana geldi.
Dikili'ye 11,33 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 10.67 kilometre olarak ölçüldü.
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