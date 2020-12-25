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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Ege'de göçmenler Yunan askerlerince ölüme terk edildi, Mehmetçik kurtardı! - Haberler
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Ege'de göçmenler Yunan askerlerince ölüme terk edildi, Mehmetçik kurtardı!

Yunanistan sahil güvenlik gemisinin, düzensiz göçmenleri şişme bota aktarıp, Türk karasularına iterek Ege'nin soğuk sularında ölüme terk etmesi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedildi. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, Mehmetçik tarafından kurtarıldı.

SON DAKİKA: Ege'de göçmenler Yunan askerlerince ölüme terk edildi, Mehmetçik kurtardı! - Haberler
Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik kurtardı!
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AA

Ege'de Yunan sahil güvenlik gemisi, dün şişme bir bota aktardığı göçmenleri Türk karasularına iterek Ege'nin soğuk sularında ölüme terk etti. Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin ölüme yaklaştığı anlar, Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından anbean kaydedildi. Göçmenlere uzanan yardım eli ise yine her zamanki gibi Mehmetçik'ten geldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İHA ile Ege Denizi'nde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında Yunan sahil güvenlik botlarının düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelesi kayıt altına alındı.

Yunanistan'a ait LS-70 sahil güvenlik botu ile taşınan düzensiz göçmenler Midilli Adası'nın kuzeyi, Baba Burnu'nun güneyinde ulaşıldığında şişme bota aktarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler için korku dolu anlar ise bundan sonra başladı.

Yunan askerleri gemiye ait başka bir botu da suya indirerek göçmenleri çekmeye başladı. Göçmenleri Türk karasularına iten Yunan askerleri daha sonra bölgeyi terk etti.

Ege'nin soğuk sularında ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına ise her zaman olduğu gibi yine Mehmetçik koştu.

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