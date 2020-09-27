Ege Denizi'nde, saat 01:50'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 10.4 km altında meydana gelirken bölgede artçılar da devam ediyor.
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 26, 2020
SON DEPREMLER
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre meydana gelen son depremler şu şekilde:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.09.27 02:09:21 39.9270 24.3293 9.1 -.- 4.2 4.3 YUNANISTAN 2020.09.27 01:50:24 39.9897 24.4035 10.4 -.- 5.4 5.4 YUNANISTAN 2020.09.27 00:02:49 37.0018 35.8830 5.5 -.- 1.5 -.- CIFTLIKLER-CEYHAN (ADANA) 2020.09.26 23:34:24 38.2530 38.6663 4.7 -.- 1.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 2020.09.26 23:22:57 39.6655 43.1033 5.0 -.- 1.8 -.- ESKIHARMAN-(AGRI) 2020.09.26 22:33:14 37.0460 36.1342 2.0 -.- 2.0 -.- TOPRAKKALE (OSMANIYE) 2020.09.26 21:48:14 38.0810 34.0045 7.1 -.- 2.2 -.- KARACAOREN-(AKSARAY)
YORUMLAR