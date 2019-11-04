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HaberlerParaSon dakika haberi! Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı! Enflasyon ne kadar oldu?

Son dakika haberi! Ekim ayı enflasyonu açıklandı

HABERTURK.COM

Son dakika haberi... Enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE aylık yüzde 2, yıllık 8.55 oldu. Böylelikle 2016 aralık yılından bu yana en düşük yıllık tüketici enflasyonu gelirken, 12 aylık ortalama ise yüzde 16,81 oldu. Ekim ayında fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 43 ile erkek kazakları oldu

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Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış gerçekleşti.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,87, yıllık beklenti ise yüzde 8,41 şeklindeydi.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,65, haberleşmede yüzde 1,43 ve ulaştırmada yüzde 1,17 artış gerçekleşirken aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,59 ile eğlence ve kültür oldu.

Yıllık en fazla artış ise yüzde 43,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 14,24, eğitim yüzde 14,20, lokanta ve oteller yüzde 13,71 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıoldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,09 artış gerçekleşti.

Ekim 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

 

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