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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamamda çok net bir değişim mesajı vermiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum, değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtlarken, CHP'deki değişim talebi hakkında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Ben siyasete girdiğim her an itibarıyla toplumun beklentisini çok önde tutan bir süreci yaşadım kendi ruh halimde. Milletimiz, ülkemiz her şeyin önündedir. Siyasi partiler hizmet aracıdır. Benim anlayışım budur. Değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamamda çok net bir değişim mesajı vermiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum, değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım" dedi.

DEĞİŞİM VURGUSU

Ekrem İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değişimin sadece heyet ve kurul değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını sadece ben değil toplum istiyor. Kulağımızı tıkarsak bu işler olmaz. Demokrasinin bir neferi olmanın her kavrama dönük mücadeleyi en üst seviyede vermenin bir neferi olmaya devam edeceğim. Aynı yolda yürüyorum."

Siyasi yasak iddialarına da değinen İmamoğlu, "Siyasi yasak, İBB seçimi, bunların hepsinin cevapları verilmesi gerekir evet ama kervan yolda düzülür. Bunların hepsi çok kolay şekilde çözülür. Mühim olanı değişimi gerçekleştirmek" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME

Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde ne konuşulduğu sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Bütün duygu ve düşüncelerimi kendisiyle paylaştım. Her zaman söyledim ideallerim uğruna her hususta görev almaktan çekinmem, çekinmedim. Süreci takip ediyorum" dedi.