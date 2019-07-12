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Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti

AA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti. İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi ve maneviyatını koruyarak milli unsurlarımızdan asla taviz vermeyerek hizmet edeceğime söz veriyorum" diye yazdı

Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

İmamoğlu, beraberindeki ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. İmamoğlu'nun, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçen İmamoğlu, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ekrem İmamoğlu, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk

Bugün manevi huzurunuzda, 1919 yılında başlattığınız Kuvayımilliye ruhunun 100. yılında aynı ruhla 21. yüzyılda fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak, akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi ve maneviyatını koruyarak milli unsurlarımızdan asla taviz vermeyerek hizmet edeceğime söz veriyorum. Bu satırların tekrar yazılmasını sağlayan 16 milyon vatansever İstanbullu ile belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

İmamoğlu, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret etti.

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