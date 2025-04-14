İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “mali suçlar” soruşturması kapsamında tutuklanan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan’ın emniyet, savcılık ve hakimlik ifadeleri ortaya çıktı. Özkan ifadelerinde, onurlu bir girişimci olduğunu belirterek, “İBB’de ve iştiraklerinde bir sorumluluğum yoktur, hiçbir ihaleye girmedim, teklif vermedim, ihale almadım. Rüşvet verebilmem için bir ihale almış olmam gerekir.” dedi.

İBB'ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan “Rüşvet vermek” ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlarından tutuklanmıştı. Savcılığın sevk yazısında, Necati Özkan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çıkar amaçlı suç örgütü liderliği ile suçlandığı “Mali Suçlar” soruşturması kapsamında, diğer suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmakla itham edilen kişilerle gizli toplantılara iştirak ettiği ve aynı zamanda bazı toplantılara Akmerkez’de bulunan ofisinde ev sahipliği yaptığı, müfettiş tevdi raporunda iddia edilen usulsüz ihale, hizmet alımı ve diğer yasadışı işlemlerin düzenlenmesini organize ettiği ileri sürüldü. Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu ile aynı cezaevine gönderilen Özkan da geçtiğimiz günlerde cezaevi değiştirilen tutuklular arasında yer aldı ve Kandıra F Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

REKLAM “İMAMOĞLU’NUN DANIŞMANIYIM, İBB İLE ÇALIŞMIYORUM” Peki Necati Özkan tutuklanmadan önce üzerine atılan suçlamalarla ilgili ne söylemişti? Özkan’ın emniyet, savcılık ve hakimlik ifadeleri ortaya çıktı. Özkan ifadelerinde özgeçmişini anlatırken Kara Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra subaylık yaptığını söyledi. Emekli olunca Ankara Hukuk Fakültesi’nde okuduğunu ve kendi şirketini kurduğunu anlattı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme bölümünde pazarlama alanında master yaptığını kaydederek “Üzerime kayıtlı olan, sahibi ve yöneticisi olduğum tek firma Öykü Reklam Ltd. şirketidir, onun haricinde de ortağı olduğum Kapital Medya A.Ş. isimli firmada hissedar ve yönetim kurulu başkanıyım. İBB tarafından ürün veya hizmet alımı veya satışı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılmadım. Ben İBB ile çalışmıyorum, sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi danışmanıyım. Dolayısıyla Ekrem bey ile irtibatlıyım ve doğrudan çalışıyorum. Onun seçim kampanyalarını yönetiyorum. Çok önceden şirketim İBB’den 1 ya da 2 tane küçük meblağlarda iletişim ile ilgili doğrudan satın alma işlemi yapmıştı. Bunun tarihi de yaklaşık 5 sene önceydi. Onun haricinde şirketim ve şahsım adına İBB’nin sürekli ihalelerine katılmam söz konusu değildir. Doğrudan hiçbir ihalesine katılmadım. Teklif vermedim ve kaybetmedim.” dedi.