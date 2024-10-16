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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ? 16 -17 Ekim 2024 bugün ve yarın Elazığ’da okullar tatil mi edildi, kaç gün tatil? Açıklama geldi!

        Elazığ'da okullar tatil mi? 16 -17 Ekim bugün ve yarın Elazığ'da okullar tatil mi, kaç gün tatil?

        Malatya'da deprem meydana geldi. 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı, Elazığ başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası okullar ile ilgili alınan kararlar yakın takibe alındı. Malatya'da eğitime 1 gün ara verilirken gözler Elazığ'a çevrildi. Peki, Elazığ'da okullar tatil mi? 16 -17 Ekim bugün ve yarın Elazığ'da okullar tatil mi, kaç gün tatil? İşte son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:40
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        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 10.46'da Malatya'nın Kale ilçesinde deprem meydana geldi. 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Birçok ilde hissedilen şiddetli sarsıntı sonrası Malatya'da okullar tatil edilirken gözler Elazığ’a çevrildi. Peki, Elazığ’da okullar tatil mi? 16 -17 Ekim bugün ve yarın Elazığ’da okullar tatil mi, kaç gün tatil? İşte detaylar…

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        AFAD DUYURDU: MALATYA'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 10.46'da Malatya'nın Kale ilçesinde deprem meydana geldi.

        5,9 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Sarsıntı, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Tokat, ve Adıyaman'da da hissedildi. Malatya'da kent merkezinde depremi hisseden vatandaşlar dışarı çıktı.

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        YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası bölgede ekiplerin saha taramalarına başladığını bildirdi.

        Yerlikaya, ''Malatya’nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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        "HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada kriz merkezinde olduğunu belirterek “Bir panik var ama herhangi bir olumsuz haber elimizde yok. Can ve mal kaybı ile ilgili bir ihbar gelmedi, arkadaşlarımız sahadalar” dedi.

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        MALATYA VE ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Depremin ardından okullarda da büyük panik yaşanırken valilik kararıyla Malatya ve Elazığ'da eğitime bir gün ara verildi.

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