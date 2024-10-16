"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada kriz merkezinde olduğunu belirterek “Bir panik var ama herhangi bir olumsuz haber elimizde yok. Can ve mal kaybı ile ilgili bir ihbar gelmedi, arkadaşlarımız sahadalar” dedi.